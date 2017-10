Le comice à Gevresin samedi 14 octobre !

Le comice, c’est le rendez-vous annuel du monde agricole local avec l’incontournable concours de Montbéliardes, mais également de nombreuses animations tout au long de la journée.

À Gevresin, c’est aussi un village décoré qui vaut le détour ! Les habitants avaient déjà été précurseurs dans la déco lors du précédent comice. 12 ans plus tard, ils remettent le couvert ! Pour cette édition, ils ont eu l’idée de renommer toutes les rues du village avec pour thème « prendre le temps ». De nombreuses chaises ont donc été installées et décorées dans la rue du repos, la rue du temps perdu… avec comme symbolique de s’asseoir pour prendre le temps et apprécier la vie. Un clin d’oeil original pour prendre conscience de notre mode de vie actuel.

Au-delà, de la superbe décoration, un marché de producteurs et une exposition d’artistes sont organisés avec buvette et restauration le midi.

Attention, cette année, le souper dansant du comice a lieu le soir même à la salle polyvalente d’Amancey.

Réservation obligatoire au 06 83 19 32 32.