Près de chez vous, l’informatique et plus encore…

Fort d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique, de l’audiovisuel et du multimédia, Nicolas Girardin développe son entreprise Médiasng. Il propose ainsi ses services aux particuliers et aux professionnels...

Nicolas, 38 ans, est installé à Silley- Amancey. Il baigne dans le milieu de l’informatique depuis 1999 et a donc su multiplier ses compétences au fur et à mesure de l’évolution des technologies. Passionné, il touche à tout et se forme depuis 2007 au multimédia : captations et montage vidéo, animations multimédia, photographies et création de catalogues en passant par la duplication de cd/dvd, la conception de sites web et même aujourd’hui le référencement.

Nicolas Girardin présente à sa clientèle tout ce panel de prestations de façon à pouvoir proposer une prestation globale ou à la carte selon les besoins des clients. Les entreprises ont ainsi un seul interlocuteur qui sait proposer ce qui est adapté à leurs besoins, un avantage appréciable précise le gérant. « Je suis multitâches, j’apporte un conseil et une prestation personnalisée ».

Côté particulier, sa maîtrise de l’informatique permettra d’apporter une réponse rapide et effi cace à tous vos besoins numériques. Médiasng vous forme, confi gure tous vos périphériques, logiciels et s’occupe de la mise en place de votre réseau, en vous aidant dans la sauvegarde ou la récupération de vos données. Votre matériel est lent et infecté de virus ? Médiasng est à votre service !

Jeu-concours : Habitants de la communauté de communes Loue-Lison, participez à son jeu-concours jusqu’au 21 octobre et remportez une tablette, une formation photo ou une initiation informatique. Plus d’infos : www.mediasng.fr

Médiasng / Nicolas GIRARDIN

11 rue des Champs Michel

25330 SILLEY-AMANCEY

06 85 22 67 98