Octobre Rose à Pontarlier

Lili Sohn a été diagnostiquée d'un cancer du sein en février 2014, à 29 ans. Afin d'informer ses proches et d'extérioriser ses émotions, elle a décidé d'ouvrir un blog BD "Tchao Gnther" ( http://tchaogunther.com /). Elle y raconte son quotidein, ses émotions, son expérience, ses interactions avec le milieu médical et ses découvertes sur cette maladie. Touché par son travail, le Centre Hospitalier Intercommunal de Vesoul, en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vesoul, l'Association de Santé, d'Education et de Prévention sur les Territoires de Franche-Comté et l'Association pour le DEpistage des cancers en Franche-Comté, a souhaité réaliser une exposition à partir des dessins de Lili Sohn afin de sensibiliser le public au cancer du sein.