19ième édition de l'extrême sur Loue samedi 30 septembre et dimanche 1er Octobre à Ornans

Les Elites seront au départ !

Sur cette épreuve UCI, les principaux marathoniens internationaux viendront défendre leur classement. Andreas SEEWALD (GER) actuellement 2ème du ranking UCI devrait gagner quelques précieux points sur le leader actuel. Karl PLATT (GER), 3ème aux Championnats d’Europe Marathon sera un sérieux client tout comme Hans BECKING (NOR), 7ème aux Mondiaux Marathon. Chez les Dames, la championne norvégienne Jeanette PERSSON et Sabrina ENAUX (FRA), 3ème aux Mondiaux Marathon 2016, devraient jouer aux avant-postes.

Inscriptions

Les inscriptions de cette édition 2017 sont closes. Les inscriptions sur place sont possibles uniquement pour les Compétitions Hommes et Dames ainsi que pour Mini-Xtrem, la randonnée Découverte 15 km et l’Xtrem Nordic – marche nordique nocturne(dans la limite des places disponibles).

Rappel du programme

Samedi 30 Septembre

13h00 : dernières inscriptions Mini-Xtrem

14h00 : départ Mini-Xtrem (5-11 ans)

17h00 : remise des récompenses

14h-18h : remise du package de bienvenue, dossard et plaque aux inscrits des randonnées et courses du dimanche à l’Espace Nautiloue.

18h00 : clôture des inscriptions sur place Compétitions

14h-18h : village exposants, spectacles enfants à l’Espace Nautiloue

18h-19h : départ de l’Xtrem Nordic et dernières inscriptions sur place

A partir de 19h30 : Rep’Omeltte ouverte à tous

Dimanche 1 octobre

7h30-9h30 : accueil des participants aux randonnées avec collation d’avant départ et retrait des dernières plaques randonnées.

8h45 : départ course Marathon Series UCI Dames 65 km

8h47 : départ course Dames non-licenciées 65 km

9h00 : départ course Marathon Series UCI Hommes 87 km

9h02 : départ course Hommes non-

9h05 : départ Rando d’Or 87 km

9h10 : départ Rando d’Or 62 km

9h15 : départ Rando d’Or 55 km

9h30 : départ Rando d’Or 35/40 km

9h40 : départ Rando d’Or 15 km

9h : ouverture du village exposants

11h-18h : animations, show-trial, massages à l’Espace Nautiloue

11h30-18h : service de repas sous chapitea

11h-18 : arrivée des randonneurs

11h15 : arrivée des premiers compétiteurs VAE

12h30 : arrivée des premières compétitrices Dames

13h00 : arrivée des premiers compétiteurs Hommes

15h : cérémonie de remise des prix de l’Extrême sur Loue