VISITE GRATUITE DE LA GROTTE DE SAINT VIT samedi 7 et dimanche 8 octobre

Celle-ci est traditionnellement fermée. Petits et grands sans restriction d’âge pourront découvrir 200m de galeries entièrement éclairées et sécurisées. Les spéléologues de l’association auront le plaisir d’expliquer la formation des grottes, de sensibiliser à la fragilité du monde souterrain et partager leur passion et les techniques d’exploration sous terre.

La grotte se trouve à l’extrémité du parc public de Saint VIT. Il est vivement recommandé de venir avec de vieux vêtements et des bottes. Les casques seront mis à disposition à l’entrée de la grotte.

Une exposition sur le milieu karstique sera également proposée.

Cette manifestation est soutenue par la Fédération Française de Spéléologie, le Conseil départemental du Doubs, le Grand Besançon, la Ville de Besançon et la mairie de Saint VIT.

Le Groupe Spéléologique du Doubs

Bastion Chamars

25000 BESANCON

Site internet : http://gsdspeleo.wixsite.com/speleobesancon

Facebook : https://www.facebook.com/GSDspeleo/