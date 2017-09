Nouveautés à France 3 Bourgogne Franche-Comté

«9h50 le matin», Présenté par Pascal Gervaize, c’est un réveil dans la bonne humeur avec des infos pratiques qui simplifient le quotidien et qui aident à démarrer la journée de façon positive !

Tous les matins, vous retrouvez le point météo, un flash info régional, trois interventions en direct depuis un lieu de la région avec l’équipe de «C’est votre tour» et le feuilleton préparé par la rédaction.

La rubrique «A la une», en partenariat avec les médias locaux met un coup de projecteur sur un sujet original à paraître prochainement dans la presse. De nombreux invités sur le plateau de la matinale parlent chaque jour de leurs métiers, leurs passions, leurs initiatives. Pascal Gervaize reçoit aussi régulièrement des organisateurs d’événements ou des associations qui s’engagent dans la vie locale.

« C’est là ! », présenté par Gaëlle Grandon, est un nouveau magazine de découverte qui nous montre qu’il est possible de faire de très beaux voyages dans sa région ! Gaëlle Grandon est une bloggueuse-aventurière qui va vous faire redécouvrir votre région, un territoire qui lui est cher! Après avoir beaucoup baroudé, elle pose ses valises en Bourgogne-Franche-Comté et nous fait voir qu’il n’y a pas besoin d’aller très loin pour voyager ! C’est aussi une guide qui nous prend par la main et nous fait part de ses expériences, ses rencontres, et ce qu’elle ressent... le voyage, c’est aussi l’échange et le partage.