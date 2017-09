Samedi 9 septembre Lancement de la carte Avantages Jeunes : jeux vidéo, jeux d’énigmes et soirée festive !

Au programme :

- Jeux vidéo avec l’association Pixel et jeux d’énigme avec FUG Game au Crij 27 rue de la République à Besançon.

- Soirée « dance floor » avec les DJ Jeff the Fool et Sorg au Scènacle, 6 rue de la Vieille Monnaie à Besançon

L’entrée est gratuite sur présentation de la carte Avantages Jeunes ou à 8€. La carte avantages Jeunes sera en vente sur place.

La carte Avantages Jeunes s’adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans. La nouvelle édition est disponible à 8 € depuis le 1er septembre dans les nombreux points de vente partenaires (Crij, Réseau Information Jeunesse, Crédit Mutuel, Office de tourisme, dépositaires de presse...). La carte Avantages Jeunes propose des réductions et des gratuités dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs et de la vie quotidienne. Près de 110 000 jeunes en sont titulaires sur toute la Région.