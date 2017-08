Extrême sur Loue samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre à Ornans

Infos clés de l’Extrême sur Loue :

2000 participants / 2 labels / 11 nationalités / 500 bénévoles / 9 épreuves / 200 km de sentiers balisés

Nos épreuves

- Course marathon Hommes 87 km

- Course marathon Dames 65 km

- Randonnée Xtrem 87 km

- Randonnée Xplosive 62 km

- Randonnée Xclusive 55 km

- Randonnée Familiale 35-40 km

- Randonnée Découverte 15 km

- Mini-Xtrem (5-11 ans)

- Xtrem Nordic (marche nordique nocturne)

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 30 septembre

13h : accueil des enfants et inscriptions pour la Mini-Xtrem

14h : départ de la Mini-Xtrem

17h : remise des récompenses

14h-18h : - Remise des paquetages de bienvenue aux participants Extrême sur Loue

- Inscriptions sur place pour les Compétitions Marathon

- Animations enfants (vélos rigolos, clown,...)

- Villages exposants. 18h-19h : dernières inscriptions et départ de l’Xtrem Nordic

Dès 19h30 : Rep’Omelette (repas ouvert à tous)

Dimanche 1 octobre

7h30-9h30 : accueil des randonneurs et remise de leur cadeau de bienvenue

8h45 : départ COURSE MARATHON SERIES UCI

Dames 65 km

8h47 : départ COURSE Dames Non-licenciées 65 km

9h00 : départ COURSE MARATHON SERIES UCI

Hommes 87 km

9h02 : départ COURSE Hommes et Tandems

Non-Licenciés 87 km

9h05 : départ Rando d’Or Xtrem 87 km

9h10 : départ Rando d’Or Xplosive 62 km

9h15 : départ Rando d’Or Xclusive 55 km

9h30 : départ Rando d’Or Familiale 35-40 km

9h40 : départ Rando d’Or Découverte 15 km

11h-18h : nombreuses animations : spectacles enfants, orchestre, massage, vélos rigolos,...

11h30-18h : restauration franc-comtoise sous chapiteau

12h30 : arrivée des premières compétitrices Dames

13h : arrivée des premiers compétiteurs Hommes

11h-18h : arrivée des randonneurs

15h : cérémonie protocolaire

18h : clôture de l’EXTRÊME SUR LOUE.

Randos et courses

Des randos en or L’Extrême sur Loue n’est pas qu’une simple randonnée VTT, elle offre bien plus et réunit les élites, les randonneurs et les graines de champion sur un même terrain de jeu, la Vallée de la Loue. À chacun sa distance ! De la randonnée Découverte 15 km, accessible dès 10 ans, en passant par la randonnée Familiale 35/40 km qui offre un détour de 5 km pour ceux qui en ont encore sous la pédale, l’Extrême sur Loue est une manifestation accessible à tous et conviviale. Pour les plus accros du guidon, la randonnée Xclusive 55 km ou l’Xplosive 62 km vous garantissent plaisir et technique. Les plus Xtrem se lanceront le défi de boucler les 87 km.

Le Marathon, une histoire de longue distance Circuit réputé pour être l’un des plus beaux mais aussi des plus techniques, les marathonien(ne)s se retrouveront sur la ligne de départ pour 87 km de sentiers (et 65 km pour les Dames) au coeur de la Vallée de la Loue. Épreuves remplaçantes des Coupes du Monde, les MARATHON SERIES UCI à Ornans offriront la qualification pour les prochains Championnats du Monde aux 20 premiers franchissant la ligne d’arrivée. Ça vous tente ? Les non-licencié(e)s peuvent également participer avec un départ différé de quelques minutes seulement pour rouler dans les traces des élites et comparer leur temps.

Infos utiles

Pour la 19e année consécutive, l’Extrême sur Loue est organisée par le Vélo Club Ornans qui fête cette année ses 89 ans d’existence. site internet de la manifestation :

www.extreme-sur-loue.com

Accueil et point info

Le point info est situé à l’entrée de l’Espace Nautiloue. En cas de besoin, retrouvez-y toutes les informations utiles sur l’Extrême sur Loue 2017.

Inscriptions aux épreuves

L’inscription est possible sur place uniquement pour la Mini-Xtrem (2€), l’Xtrem Nordic (8€), la randonnée 15 km découverte (12€) et les compétitions (avec majoration sur place). Toutes les autres randonnées sont accessibles seulement par inscription avant le 24 septembre 2017.

Informations, renseignements, inscriptions

Extrême sur Loue – 03 81 62 03 24

1 avenue du Général de Gaulle- 25290 ORNANS