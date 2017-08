Pourquoi ressent-on le besoin de connaître ses origines ?

D’après une enquête Ipsos datant de 2010, plus de 6 Français sur 10 s’intéressent à la généalogie[1] et ont déjà entrepris des recherches sur leur famille ou leur nom. Et assez étonnamment, ce loisir n’est pas réservé aux retraités : 65% des moins de 35 ans ont déjà fait des recherches...

Toujours d’après le même sondage, la majorité des personnes interrogées se sont lancées dans la recherche généalogique pour apprendre à mieux connaître leurs ancêtres et pour transmettre l’histoire familiale aux plus jeunes. Pourquoi cette quête ? Parce qu’à une époque anxiogène où les repères sont brouillés, où plus rien ne semble acquis, le besoin de s’ancrer dans son histoire familiale est plus vivace que jamais. Savoir d’où l’on vient aide à savoir où l’on en est et où l’on va. Quand on est en crise, apprendre l’existence de valeureux ancêtres peut aussi contribuer à revaloriser l’image de soi.

Ce besoin de se pencher sur son passé est d’autant plus vivace quand on a depuis toujours eu l’impression de percevoir des non dits. Chaque famille a ses secrets, plus ou moins douloureux, plus ou moins impactant sur les générations suivantes. Quand ils sont trop lourds à porter, ils peuvent se manifester sous la forme de troubles psychosomatiques ou encore d’échecs à répétition. C’est du moins le principe défendu par la psychogénéalogie (ou analyse transgénérationnelle). Véritable « enquête familiale », cette méthode psychanalytique peut être une aide précieuse. Mais attention, beaucoup de praticiens autoproclamés n’ont pas suivi de formation validée.

Pour trouver un thérapeute, mieux vaut se fier à l’annuaire de la Fédération française de Psychothérapie et Psychanalyse.

