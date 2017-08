La rentrée… les imperfections de la peau réapparaissent !

Lors d’une exposition estivale aux U.V., la couche cornée s’épaissit. De ce fait, au retour des vacances, les pores de la peau sont obstrués, les bactéries et points noirs prolifèrent et apparaissent alors les boutons et les surbrillances...

Quelques petites astuces pour prendre soin de votre peau !

Vous pouvez réaliser votre masque de beauté à base d’argile verte, d’huile essentielle de Géranium et d’huile essentielle de bois de rose afin de désincruster la peau (testez les huiles essentielles sur votre peau avant toute application car certaines personnes peuvent présenter une allergie aux huiles essentielles…)

Faites une cure avec Pensée sauvage et de Bardane en extrait de plantes fraîches qui auront la particularité de détoxifier la peau.

Associez de la levure de bière incontournable notamment dans les problèmes d’acné.

Pour faire disparaître quelques rougeurs disgracieuses, faites une cure de marron d’inde et Petit houx que vous pouvez trouver sous forme de gélules de plantes et appliquez localement une lotion à base d’huile végétale de Calophylle dans laquelle vous aurez ajouté des huiles essentielles de Camomille romaine de Géranium et un peu d’huile essentielle d’Hélichryse.

Enfin, afin de pallier au manque d’hydratation de votre peau durant l’été, afin de repulper celle-ci, utilisez des soins nourrissants riches en actifs protecteurs, apaisants, hydratants et régénérants comme le beurre de Karité.

Vous pourrez aussi utiliser de l’huile de bourrache, riche en acides gras essentielles, notamment en oméga 6, qui assouplit l’épiderme, illumine le teint et hydrate la peau en profondeur. Enfin, si vous désirez une lotion nettoyante de la peau, pensez à l’hydrolat qui est l’eau qui a véhiculé les huiles essentielles lors de la distillation. On pourra associer l’hydrolat de Lavande, d’hélichryse et de Camomille romaine.

Olivier TISSOT - sesoignerparlesplantes.com

