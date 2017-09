La Fruitière à Energies samedi 23 septembre à Ornans

Sous l’initiative de l’association Ensemble Mobiliser Nos Energies (EMNE) et des habitants du territoire de Quingey, la SAS à statut coopératif « la Fruitière à Energies » a pris son envol, le 17 juin dernier. Au service d’une transition écologique et solidaire, afin de développer de la production d’énergies renouvelables, cette initiative collective se distingue par sa particularité à mobiliser les énergies humaines et les capacités d’investissement locales. Et cela marche !

53 associé(e)s fondateurs, dont le plus jeune a 5 ans et le doyen 80 ans, ont réuni un capital social initial de 36500 €. Plus de 40 nouveaux associés vont rejoindre La Fruitière à Energies, à l’occasion de la 1re assemblée générale le 23 septembre prochain à Quingey.

Cette jeune entreprise, associée à Citoyens Loue-Lison, sera présente à Ornans, le samedi 23 septembre en après-midi*, dans le cadre des journées nationales des Possibles, afin de promouvoir auprès des habitants d’Ornans et d’Amancey cette initiative. « Toutes les sources de productions renouvelables sont à étudier » rappelle le président Yves Monnot, en insistant sur les enjeux de sobriété et d’efficacité, aux côtés de la production d’énergies renouvelables. « Ces trois ambitions sont à mener de front pour réussir la transition énergétique et permettre de tendre vers un territoire à énergie positive d’ici 2050 en consommant moins, mieux et autrement ».

* Evènements labellisés journées nationales des Possibles. fete-des-possibles.org