L’EMIPO fait sa rentrée

L’Ecole de Musique Intercommunale du Pays d’Ornans permet d’apprendre la musique et un instrument mais aussi de pratiquer en orchestre, en groupe, en chant choral… et de participer à des projets de spectacle vivant !...

À Ornans ou à Tarcenay de 6 à 77 ans :

- 6 ans (en classe de CP) : l’Éveil Musical Premiers pas dans le monde de la musique : les enfants apprennent à écouter, bouger, jouer en rythme et chanter en voyageant dans de multiples univers sonores et musicaux. Ils découvrent également les instruments enseignés à l’EMIPO.

- À partir de 7 ans (CE1) : l’Apprentissage du solfège et d’un instrument Cursus organisé en 3 cycles selon le programme pédagogique de la Confédération Musicale de France.

- Instruments enseignés : Flûte Traversière - Clarinette - Saxophone - Trompette - Cor d’Harmonie - Trombone - Tuba - Percussions / Batterie - Piano - Violon - Guitare.

Pour celles et ceux, de tous âges, qui désirent chanter et/ou jouer en groupe :

-Mini Opéra (chant choral pour les 8 à 13 ans)

À Ornans, le mardi de 18h15 à 19h15

À Tarcenay, le mercredi de 15h30 à 16h30

-Diapason, le choeur mixte (chant choral pour les adultes) À Ornans, le mercredi de 20h à 22h. Reprise des répétitions le 6 septembre !

-Orchestre junior (pour les jeunes instrumentistes) À Ornans, le vendredi de 18h45 à 20h. Reprise des répétitions le 22 septembre !

-L’Atelier (pour les instrumentistes adultes) À Ornans, le mercredi de 20h15 à 21h30. Reprise des répétitions le 19 septembre !

Portes ouvertes à Ornans samedi 9 septembre de 14h à 18h

Venez rencontrer les professeurs et découvrir les instruments proposés !

Date limite d’inscription mercredi 13 septembre

Dossier complet d’information avec bulletin d’inscription envoyé sur simple demande

Tous les cours sont dispensés par des professionnels qualifiés.

Contact : Permanences / Renseignements / Inscriptions : Les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 16h à 19h

École de Musique Intercommunale du Pays d’Ornans, 7, rue Édouard Bastide, 25290 Ornans

Tél. / Rép : 09 77 37 66 02 - E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Retrouvez l'Emipo sur Facebook