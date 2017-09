La rentrée de Familles Rurales du Pays d’Ornans

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE DE 2017, DES ANIMATIONS TOUT LE LONG DE L’ANNÉE.

• Cercle de femmes, groupe de paroles : un espace-temps d’échange et de partage, moment privilégié dans la confi ance, la bienveillance et avec le soutien d’autres femmes. Mercredi soir une fois par mois.

• Ateliers manuels pour les 3 à 6 ans : accompagné des parents, à la médiathèque La Passerelle à Ornans. Samedi matin 1 fois par mois.

• Discussion et atelier autour de l’alimentation (sans gluten, les graisses, atelier cuisine...) programme à venir.

LE PANEL SPORTIF

• Fitness aérobic, Pilates, Gym douce et Stretching

lundis et jeudis.

• Marche Nordique : accessible à tous, se pratiquant en plein air.

Mardi soir.

• Danse contemporaine mardis et mercredis (à partir de 3 ans).

• Danse Classique : enfants de 6 à 10 ans. Mercredi après-midi

• Danse Hip-Hop et Break Dance vendredi (à partir de 7 ans).

LE PANEL ENFANT

• Accompagnement à la scolarité : l’association propose des séances d’aide aux devoirs et de mise en place de projet pour les enfants du CP à la 3e.

• Anniversaire : votre enfant souhaite fêter son anniversaire avec ses amis autour d’un thème ludique ? Un moment convivial dans la découverte de nouveaux jeux encadrés par un animateur, samedi après-midi.

• Club ados : accueille des jeunes de 11 à 17 ans pour des sorties et deux vendredis soirs par mois et pendant les vacances scolaires.

Intervention dans les écoles et les collèges.

• Atelier Anglais « English conversation » : des cours pour tous niveaux sont proposés en cycle de 10 séances. Dates et horaires, se renseigner à l’association.

LE PANEL ATELIERS ADULTES

• Fait mains … avec Milda : apprentissage des savoir-faire d’art plastique avec du matériel simple ou de récupération. Mardis fi n d’après-midi et un samedi de chaque mois à la Médiathèque La Passerelle à Ornans. À partir de 6 ans.

• Calligraphie : initiation à la calligraphie latine. Possibilité de réalisation de projet individuel. Jeudis soir.

• L’atelier informatique & multimédia : accessible à toutes les personnes. Découvrir, remettre à jour ou approfondir ses connaissances.

> Modules de 10 séances soit sur l’ordinateur soit sur la tablette.

> Ateliers pour débutant (jeudi après-midi), perfectionnement (mardi soir), initié (lundi soir).

> Appui informatique et permanence pour répondre à vos questions date et horaire à se renseigner à l’association.

• Couture création : des ouvrages de couture en deux formules

> Échange en couture, un moment libre d’échanges de savoir-faire. Mardi matin.

> Atelier de création : confection de vêtements, accessoires sur les conseils d’une animatrice. Accessible à tous. Mercredi soir.

• Français facile pour apprendre et consolider les bases de la langue française. Des moments privilégiés avec des sorties culturelles.

Mardi après-midi.

• Échange culturel : envie de partager, rompre la solitude, échanger autour des différentes cultures et traditions. Animation autour de jeux de société, discussions, fi lms débat et sorties culturelles.

Vendredi matin.

• Atelier Anglais « English conversation » : des cours pour tous niveaux sont proposés en cycle de 10 séances. Dates et horaires, se renseigner à l’association. Tous les ateliers et activités sont proposés dans les locaux de l’association (ancienne gare) et hors vacances scolaires. Sur les différents lieux d’interventions de l’association, vous pourrez consulter notre brochure. Retrouvez-nous sur Facebook, le site internet de l’association www.famillesruralesornans.fr ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou au 03 81 62 26 93.

BÉNÉVOLE ?

Nous avons toujours besoin d’une aide, d’idées à partager. Vous pouvez venir nous donner un coup de main pour un évènement ou vous engager sur une année :

• Réaliser un gâteau pour un évènement

• Partager son savoir faire et ses connaissances en accompagnement à la scolarité.

• Donner une heure pour aider une personne à apprendre le français ou aider dans des démarches administratives.

• Participer un groupe de travail sur des thématiques (vie associative, communication, accueil des publics) C’est ainsi que FRPO, avec vous sera plus près des besoins et des attentes et développer du lien social et de la convivialité.