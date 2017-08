« Viens w’oooir à la Haute Foire » du 14 au 18 septembre à Pontarlier

5 jours de folie au cours desquels vous pourrez participer à des soirées inédites et à diverses animations pour petits et grands, concrétiser vos projets sur place et rencontrer plus de 200 artisans et des commerçants en habitat, gastronomie, BTP, automobile, loisirs, artisanat... Mais aussi découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs et éveiller vos sens en dégustant des produits locaux !

La Haute-Foire, c’est aussi 3 soirées festives

- Vendredi 15 : ça déménage avec l’Obenheimer Express Band. Doté d’un sens de l’humour hors pair et d’une bonne humeur légendaire, ce groupe propose un répertoire multiple et vous fera chavirer dans leur univers envoûtant.

- Samedi 16 : Ambiance et frissons avec les Celt Keys… Partez pour un voyage entre l’Irlande et la Franche-Comté avec un groupe de rock celtique et festif !

- Dimanche 17 : On s’enjaille avec Patrick Laithier ! Le célèbre batteur des groupes Les Spiders et Ivanov remonte sur scène avec son fils William pour une soirée inédite ! Bonne humeur garantie !

Les animations seront nombreuses

- Le Car à Pattes (tous les jours). Sensible au bien-être des animaux, Aurélie Laurent, éthologue, vous présentera au travers d’ateliers ludiques et d’échanges informels, « comment bien vivre avec les animaux ».

- Nino fait la radio « Viens w’oir » ! (du jeudi au dimanche). Nino et sa standardiste, reporteurs loufoques en déambulation dans la Haute Foire, animeront pour vous la radio imaginaire « Viens W’oir ». Ces deux personnages déjantés viendront peutêtre vous interviewer, n’ayez crainte…

- Nenette et Julo (jeudi /samedi / dimanche / lundi). Amoureux du guinche et de la poésie, Nenette et Julo vous feront redécouvrir, au son de l’accordéon, la magie des chansons d’hier et de toujours.

- La Fée Bégonia (du samedi au lundi). Comme toute bonne fée, ce personnage décalé, en déambulation dans les allées de la Haute Foire, ne manquera pas de réaliser les voeux des plus petits comme des plus grands. Mais ce n’est pas tout… armée de son plus grand talent, la Fée Bégonia vous promet des tours époustouflants.

- Et les enfants ne sont pas oubliés, de nombreuses animations seront proposées.

Les Timbersports débarquent pour un concours de bûcheronnage

Les Bûcherons de la Plaine de Bourgogne vous donnent rendez-vous pour un show incroyable ! Venez en prendre plein les yeux et encourager ces sportifs qui s’affronteront en duel un contre un, lors d’épreuves à la hache sur bille horizontale et verticale, springboard et bien d’autres encore. Attention les yeux, ça va envoyer du bois !

Infos Pratiques :

Horaires d’ouverture :

- Jeudi 14 : 14h-23h*

- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 : 10h-23h*

- Lundi 18 : 10h-17h

*Le Chapiteau Principal et les Espaces Plein Air fermeront à 21h

Tarifs : Tarif plein : 4€ / Tarif réduit* : 3€ / Gratuit : - de 6 ans

- Porteurs de la carte Avantages Jeunes : 2€

*(enfants de 6 à 12ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes handicapées,

et de 20h à 22h du jeudi 14 au dimanche 17)

Entrée gratuite : le lundi 18 septembre et à partir de 22h du jeudi 14 au dimanche 17

www.haute-foire.com