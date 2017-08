Le club ABC Foot est en forme !

Ce club de football qui regroupe depuis 2005 trois villages, Amancey, Bolandoz, Chantrans, est un acteur majeur, sportif et culturel du plateau d’Amancey. Il compte environ 100 jeunes licenciés de cinq à dix-huit ans et une trentaine d’adultes qui se répartissent en deux équipes évoluant en divisions de district pour les seniors et six équipes pour les catégories jeunes.

Ce club, qui est la fierté de ces villages, et de son canton, est animé par une vingtaine de bénévoles, pour la plupart diplômés, qui apportent leurs compétences et leur passion du football aux générations prochaines. Comme le travail et l’entraînement finissent par payer, les bons résultats s’accumulent au club et la salle des trophées s’agrandit. Pour preuve les résultats de la catégorie U11 et U13 qui cette année ont remporté plusieurs tournois prestigieux. Pour la première fois depuis sa création, l’ABC foot a accueilli un match sur le terrain de Bolandoz, entre Pontarlier et Besançon. Ces deux équipes évoluant en CFA 2 se sont confrontées lors d’une rencontre amicale pour la plus grande joie des spectateurs venus supporter ces deux grandes équipes. Il ne fait aucun doute que dans les années à venir, d’autres grandes équipes viendront, le temps d’un match de football, jouer sur l’un des terrains du club d’Amancey, Bolandoz ou Chantrans.