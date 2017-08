Portes ouvertes chez les pompiers samedi 16 septembre à Amancey

Récemment installés dans leur caserne, les sapeurs-pompiers d’Amancey se font un plaisir d’accueillir le public dans leurs nouveaux locaux. Cette journée sera marquée par de nombreuses démonstrations montrant toutes les facettes du métier de pompier. Des manoeuvres secourisme, incendie, désincarcération de véhicules seront organisées au cours de la journée. Un groupe de recherche cynophile sera là avec leurs chiens ainsi que le GRIMP (groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux) qui procédera à des exercices sur tyrolienne. Venez découvrir également le fonctionnement du centre de secours, visiter les locaux et profi ter des différentes animations prévues pour les enfants.

Buvette et petite restauration seront proposées tout au long de la journée et des repas seront servis le midi. Réservations au 06 72 27 84 93.