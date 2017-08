C’est un événement qui rassemble des artistes locaux et des alentours qui exposent leurs oeuvres et savoir-faire. Ils sont tous amateurs et présentent des spécifi cités dans la sculpture sur bois, la peinture, la broderie, la mosaïque, la couture, le tricot, etc.

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Entrée libre avec tombola et buvette sur place.