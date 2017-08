Offrez votre souffle pour ceux qui en manquent dimanche 24 septembre !

La grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose aura lieu le dimanche 24 septembre. Si l’objectif symbolique de cette journée est de donner son souffle pour ceux qui en manquent, le but consiste à accomplir un effort physique (course à pied, marche, VTT) en apportant un don personnel...

Cette manifestation de loisirs et de solidarité permettra donc de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser le grand public à cette maladie. La Maison Familiale Rurale de Morre s’associe à cet événement national dans le but de faire mieux encore que lors des précédentes manifestations qu’elle a organisées : grâce à la générosité du public et au dévouement des bénévoles, chaque année une dizaine de milliers d’euros a été redistribuée à l’association « Vaincre la mucoviscidose ».

Cette année encore, tous les moyens seront mis en place afin de faire passer de très beaux et agréables moments aux visiteurs. Les jeux de type kermesse, les représentations de danses folkloriques ou sportives, la présence de chorales ou de groupe rap mais aussi de nombreuses autres surprises devraient contribuer à satisfaire les petits comme les plus grands.

Pour que cette manifestation soit un succès, pour saisir l’occasion de faire un peu ou beaucoup de sport, pour se divertir, pour que les enfants s’amusent et passent une magnifique journée, pour se restaurer ou simplement boire un verre à la buvette, pour qu’un maximum de fonds soit collecté, pour soulager le quotidien des malades, pour que l’espoir de guérir la mucoviscidose très prochainement se concrétise, alors tous aux Virades de l’Espoir dimanche 24 septembre à la MFR de Morre.

Pour le secteur du Haut-Doubs, une manifestation est organisée à la Rivière-Drugeon.

www.virades.org