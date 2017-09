Volailles d’Antan à Amancey

Jean-Marie Bole, gérant de cette structure, a été précurseur dans le domaine. Un projet sans doute un peu ambitieux pour l’époque, mais qui était en adéquation avec ses attentes. Cet épicurien, fi ls d’agriculteur, voulait créer un produit dans sa globalité et être capable de le proposer à ses clients en vente directe. « Des convictions, il en a fallu », précise le dirigeant de cette entreprise en pleine croissance. « Mais nous devons maîtriser son évolution, le but

est de rester dans une taille artisanale ». Volailles d’Antan est donc avant tout une exploitation agricole qui produit de la volaille fermière. L’activité première est l’élevage. « Les poussins d’un jour » sont élevés en plein air avec la plus grande attention comme le souhaitait le gérant. Cet établissement s’est équipé d’un laboratoire sur place pour l’abattage, la découpe et le conditionnement des volailles. Sept salariés permettent le fonctionnement de cette exploitation et de fournir toute une gamme de produits proposée à la vente : du poulet entier, à la coupe, mais aussi des abats, charcuteries, terrines ou encore des saucisses de volailles.

La vente est organisée en circuit court : sur place au magasin, sur les marchés de la région ou encore chez des professionnels qui valorisent les produits régionaux. Nouveauté : Volailles d’Antan propose des produits cuits à basse température, ce qui garantit la saveur des produits. Le client a juste à réchauffer. « Fini le temps où les 15 poulets entiers étaient achetés pour tout l’hiver, dorénavant, le client consomme au gré de ses envies » analyse Jean-Marie Bole qui s’adapte à la demande du marché.

Tous les deux ans, à l’automne, Volailles d’Antan organise son Marché Paysan. Cette année, ce marché aura lieu dimanche 10 septembre. Une vingtaine de producteurs sont invités à exposer leurs produits. « En même temps, nous ouvrons nos portes au public, nous expliquons à nos clients notre façon de fonctionner, une visibilité sur nos produits pour être en transparence totale avec ce que l’on fait et surtout nous faisons connaître les salariés aux clients pour créer un climat de confiance. »

Mais pour aller plus loin et être en adéquation avec la qualité des produits, la société a été labellisée « Bleu-Blanc-Coeur », un label reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui mise sur une agriculture à vocation santé en intégrant la graine de lin dans l’alimentation de l’animal pour favoriser les Oméga 3 et ainsi proposer un produit nutritionnel plus équilibré et sain pour la santé. Récemment, une autre certification vient s’ajouter, l’agrément communautaire obtenu pour le laboratoire.

C’est la plus haute exigence sanitaire au niveau européen sur la manipulation des denrées alimentaires. Des exigences qui vont de pair avec la qualité du produit qui au goût fait nettement la différence…

Sophie GARNIER

Volailles d’Antan : Ferme du Vallon - 25330 AMANCEY 03 81 86 65 83 - www.volaillesdantan.fr

MARCHÉ PAYSAN : AMANCEY / 10 septembre / 10h - 18h

18 producteurs locaux : Fruits, légumes, volailles, charcuteries, poissons, fromages, pain…

Atelier culinaire réalisé par Benoit Rotschi chef de cuisine au Mungo Park

Repas sur place (poulet rôti). Pensez à réserver : 03 81 86 65 83