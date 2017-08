La star de l’été

Des parcs publics au jardin des particuliers, il répond au doux nom de « pyrale » et s’invite volontiers dès qu’il peut être au contact de son repas favori : la feuille de buis.

Originaire d’Asie, ce papillon est venu en France par l’importation de plantes exotiques. Les chenilles, vertes avec des stries noies, s’en prennent au buis qu’elles dévorent à une vitesse faramineuse et aucun prédateur naturel n’est là pour freiner sa course folle.

L’invasion des pyrales du buis n’est pas simple à stopper et beaucoup de personnes traitent massivement avec des produits chimiques ce qui a pour conséquence de provoquer une deuxième phase destructrice pour l’environnement. Il existe des produits biologiques mais qui s’avèrent toxiques pour d’autres insectes…

En extrapolant un peu, on peut trouver un début de solution. En effet un autre phénomène débarque en force en France dans les rayons de nos supermarchés, la consommation d’insectes !

C’est encore une exception dans notre culture européenne, mais la consommation d’insectes est la règle dans de nombreuses régions du monde. Pour l’instant on compte 1400 espèces d’insectes consommées par l’homme. De là à manger des pyrales il n’y a qu’un pas… mais que nous vous laissons franchir !