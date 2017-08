Travailleurs frontaliers en Suisse :  exercice du droit d’option avant le 30 septembre

transmettre ce formulaire avant le 30 septembre à l'autorité compétente suisse (soit l’organe cantonal du canton de travail, soit de l'institution commune LAMal en fonction de sa situation).



EN SAVOIR PLUS



Le CNTFS (Centre National des Travailleurs Frontaliers en Suisse)



Créé en 2014 et rattaché à l’Urssaf, le CNTFS est en charge du calcul et du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse résidant en France.



Deux CNTFS ont été créés : l’un à Annecy en charge des travailleurs frontaliers résidant en région Rhône-Alpes et l’autre en Franche-Comté, à Montbéliard, en charge des travailleurs frontaliers du reste de la France.



Le CNTFS Franche-Comté gère 71 000 travailleurs frontaliers résidant majoritairement dans le Haut-Rhin (37 000), le Doubs (29 000), le Jura (5 000) et sur le Territoire de Belfort.