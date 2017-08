GUSTAVE PARKING Humoriste dimanche 1er octobre au Grand Kursaal à Besançon

Clown et poète, tout y est. Ce jongleur de mots, acrobate de la phrase, cracheur de verbe, vous entraînera dans un tourbillon humoristique. Un bon moment de distraction et de réflexion aussi car l’humour poétique, la tendresse se mélangent à l'humour politique et le délire. Il aime à enchaîner situations et jeux de mots, en s'aidant d'objets les plus divers souvent détournés de leurs fonctions premières...