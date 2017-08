Opération de sécurité routière ce samedi à Ornans

Le risque d’accident mortel sur les routes pour les motards est plus de 27 fois supérieur à celui des automobilistes. En 2016, on a déploré 5 motards décédés et 47 gravement blessés sur les routes du Doubs, soit 21 % des victimes pour seulement 2% du trafic.

Depuis le début de l’année 2017, on dénombre déjà 5 motards décédés dans un accident de la route, soit près du tiers des tués cette année.

C’est dans ce cadre que la Gendarmerie Nationale organise une action de sécurité routière auprès des motocyclistes, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires (chargé de mission deux-roues motorisés), des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière, et avec la participation de l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens (Francis Marotel).

Cette action est mise en place à vocation préventive, pour permettre un dialogue avec les motocyclistes afin de les sensibiliser sur les risques spécifiques à la conduite d’un deux roues motorisé.