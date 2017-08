Et si votre jardin était votre première pharmacie ?

Tout d’abord l’incontournable : l’ail. C’est un des meilleurs antioxydants qui saura protéger votre organisme. Les cellules par définition vieillissent et subissent ce que l’on appelle une oxydation. Le stress, le tabac, l’abus d’alcool ou la pollution seront des facteurs qui vont aggraver ce phénomène. L’ail de part ces principes actifs saura limiter ce phénomène il en est de même pour son aromate cousin : l’oignon.

La tomate aura aussi ses propriétés antioxydantes, comme beaucoup de fruits, et sera riche en vitamine A et vitamine C. N’oublions pas que ces propriétés antioxydantes auront une action bénéfi que sur le cholestérol en limitant l’oxydation de celui-ci et son dépôt au niveau des artères. D’autre part, on saura que ces fruits et légumes seront des facteurs de prévention contre le cancer notamment les cancers colorectaux.

Les fruits rouges, riches en vitamine C mais aussi en polyphénols, seront tout aussi intéressants pour leur pouvoir antioxydant mais ils auront aussi une action bénéfi que sur la circulation sanguine. Les haricots verts, riches en fi bres, faciliteront le transit. Ils sont également riches en fer et en folates, des éléments intéressant pour l’organisme, surtout pendant la croissance. Les haricots blancs et les lentilles auront une teneur encore plus conséquente en fer. N’hésitez pas à utiliser des condiments comme le thym pour ses propriétés antioxydantes, la menthe pour ses propriétés digestives et bien sûr la sauge qui procure, en infusion, de nombreux bienfaits pour la santé, comme son action astringente sur les maux de gorge, une action stimulante hormonale notamment dans les bouffées de chaleur, tonique nerveuse en cas d’asthénie… Comme dit l’adage provençal : « qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin. »

Olivier TISSOT

