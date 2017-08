Zoom sur l’équithérapie

L’équithérapie est un terme générique pour définir toute action d’équitation à visée thérapeutique. Il s’agit d’un accompagnement éducatif, pédagogique, psychologique par la médiation équine. Inscrite dans les activités de santé humaine, l’équithérapie doit être proposée par des professionnels de l’aide et du soin formés à cette pratique. C’est une médiation corporelle, l’objectif visé n’est pas l’apprentissage mais le mieux-être et le travail sur soi. Le cheval va alors être un partenaire de soins présenté le plus libre possible afin d’utiliser au mieux son potentiel relationnel naturel.

Ce dernier offre chaleur, regard attentif, odeur, mouvement, portage, enveloppement, procurant un mieux-être. Il permet un travail autour de l’attachement, la sécurité primaire. Non jugeant et authentique, le cheval facilite l’entrée en relation et l’émergence des émotions. La relation avec le cheval permet à la personne, avec l’appui de l’équithérapeute, de travailler sur ses diffi cultés et de vivre de nouvelles expériences valorisantes, sans nécessairement avoir recours à la parole.

L’équithérapie est ouverte à tous : enfants, adolescents, adultes en demande de soutien ou de soins, en diffi cultés, souffrant de malêtre, en situation de handicap ou dans une démarche de développement personnel.

Trop souvent confondue avec la pratique de l’équitation de loisir et du sport adapté, l’équithérapie mérite d’être connue car elle fait ses preuves. Les professionnels formés à la médiation équine offrent un réel accompagnement pour les personnes en besoin.

Esther FAILLENET

