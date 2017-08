Récoltons les bouchons pour une bonne action !

Le but de cette association est avant tout l’entraide. Apporter de l’aide aux personnes handicapées ou âgées en fournissant du matériel médical non pas pour soigner, mais pour apporter un certain confort de vie à ses personnes et un échange privilégié. «La solitude est une souffrance terrible pour les personnes âgées » souligne le président. Nous récupérons fauteuils roulants, déambulateurs, chaises, cannes… et ce, dans le plus grand anonymat. Au-delà de cette action permanente, nous récoltons également des vêtements, du matériel médical et nous l’emmenons dans des pays en grandes difficultés sociales comme par exemple la Lituanie où nous sommes allés au printemps.

Pour financer ces actions, nous collectons depuis six années déjà des bouchons en PVC et dernièrement, des bouchons en liège. Tout un réseau est mis en place à travers le département. « Plus de 200 bénévoles collectent les bouchons, quelques dépôts ont lieu dans les villages, les mairies, comme le précise Jean Cuenin. La solidarité commence déjà par la récupération des bouchons puis le bouche-à oreilles fait le reste ».

La suite s’organise à Cléron, dans la grange du président. Une poignée de bénévoles donnent de leur temps pour trier tous les bouchons, pour qu’ils soient conformes et vérifier qu’il n’y aient pas d’autres déchets recyclables, ce qui arrive fréquemment avec les piles, portables et autres capsules métalliques. Trier à hauteur, les bouchons sont conditionnés en sacs jusqu’à leur enlèvement. Là aussi, un moment de partage se fait sentir où tout le monde est le bienvenu, même une heure par semaine. «Ce bénévolat est précieux pour nous » témoigne le président.

L’an passé, l’association a collecté dix tonnes de bouchons vendus à 230 € la tonne. Une action de solidarité qui s’accompagne d’une action éducative car on prend le réflexe de trier. Les enfants dans les écoles sont d’ailleurs des pourvoyeurs fantastiques dans la récupération de bouchons ! Alors n’hésitez pas, à conserver vos bouchons en plastiques pour une belle action solidaire.