L’Insolite à Longeville-Amathay

Envie d’un moment de convivialité le temps d’un week-end ? Le Comité d’Animation d’Amathay-Longeville vous propose sa fête estivale de l’Insolite les 19 et 20 Août...

Fidèle à son caractère local et original, la Fête de L’Insolite vous offrira une nouvelle fois un spectacle incontournable avec un défi lé encore plus surprenant et des artistes sur podium !

AU PROGRAMME DU WEEK-END

LE SAMEDI A PARTIR DE 19H :

Randonnées pédestres gratuites : 5 km (parcours accessible en poussette) ou 8 km. Le départ est donné à 19h.

Suivi d’une omelette géante accompagnée d’une soirée sur le thème de la « Guinguette Parisienne »

et d’un bal gratuit jusqu’à 4h du matin.

LE DIMANCHE à PARTIR DE 15H30 :

> Le fameux défi lé de l’Insolite avec ces robes, chars et autres surprises.

> Diverses animations sur podium :

présentation d’un « Voyage Imaginaire » par le mentaliste Astro,

démonstration de foot freestyle et autres artistes…

À partir de 16h30 : espace d’animations gratuit pour les enfants avec structure gonflable, petit train, Panda géant, maquillage, initiations au foot freestyle…

À partir de 19h :

> Apéro concert

> Repas spectacle à 13 € pour les adultes et 6 € pour les enfants

> Zumba Party

> Spectacle de Feu « Fire Light »

> Bal animé par un DJ jusqu’à 3h.





ENTREE GRATUITE TOUT LE WEEK-END !

Plus d’infos sur www.insolite25.com