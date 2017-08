Festi’Cheval à Houtaud les 11, 12 et 13 août

Nouveautés pour cette édition : deux randonnées équestres sont organisées le vendredi 11 et samedi 12, sur les hauteurs de Pontarlier et autour du lac St-Point.



Un show à l’américaine sera présenté avec Vivot Western Horse le vendredi. Le samedi et le dimanche dès 20h30, de nombreux artistes du monde équestre, magiciens de la voltige et du dressage, vont pendant près de 2 heures vous dévoiler tous leurs talents.

À l’aide de leurs montures magnifiques, les artistes mêleront numéros comiques, cascades athlétiques et mise en scène poétique pour votre plus grand bonheur. Chaque année, de grands noms du monde équestre viennent nous faire découvrir leur passion et leur art. Cette année, la troupe Jéhol et Marie&Charly sont à l’honneur et nous feront vivre un show équestre de haute qualité, sans oublier les troupes locales !



Le dimanche, Festi’Cheval vous invite à suivre le défi lé de chevaux et de cavaliers depuis la rue du Toulombief à Pontarlier jusqu’au site de Houtaud. Sur place, un repas de spécialités locales ainsi que la Bodega vous seront proposés sous le chapiteau. Ce show équestre allie danse, musique et prouesse technique autour du cheval. Des animations sportives auront lieu tout au long de la journée avec le concours de saut d’obstacles, les courses de plat, le parcours du randonneur, ainsi que la course d’ânes et le rodéo ! Ces dernières activités sont ouvertes au plus grand nombre sur inscription !



Pour ceux qui veulent poursuivre la fête, les meilleurs orchestres de la région assureront l’ambiance et donneront le ton pour animer les 3 soirées. Cette année encore, Festi’Cheval sera la fête à ne pas manquer !



Plus d'infos : www.festicheval.fr