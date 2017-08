La Source solidaire : 2 jours pour changer le monde

L’objectif de ce projet est de mettre en lumière ceux et celles qui, à leur manière, réinventent le monde, dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’énergie, l’économie ou encore l’éducation… Pour « essayer d’entrevoir ce que pourrait être le monde de demain ».



« Un autre monde existe, il est dans celui-ci. Soyons courageux. Allons le chercher » Paul ÉLUARD



Nous voulons vivre dans un monde en paix, un monde solidaire, qui respecte les hommes et l’environnement. Pour cela, il faut agir sur les causes des atteintes à l’environnement, des inégalités et des confl its ; « changer un système qui repose trop souvent sur l’oppression, les inégalités et l’insatiabilité d’un petit nombre ».

Nous sommes convaincus que l’addition d’actions locales, menées par des citoyens engagés, peut rendre le monde plus juste et durable. Et que chacun peut y contribuer !

SAMEDI 12 AOÛT

REPAS – CONCERT

18h - 2h : PAF 10 € (gratuit pour les enfants)

15 € avec repas (Morbiflette - Café gourmand)



Concerts : Donuts Machine – 3e Class VAUDOU GAME – K’n Roll Familly Sue Ellen et l’Abominable JR



Points de vente : AMANCEY : Fanfan la Boutique NANS-SOUS-STE-ANNE : Laiterie du Lizon LEVIER : Tabac-Presse - Courvoisier Cyrille ORNANS : Les Arts du Japon



DIMANCHE 13 AOÛT

DIMANCHE SOLIDAIRE

11h30 - 19h - ACCÈS LIBRE

- Apéro-Concerts : Kollectif Barouf - Manos libres

- Théâtre : Alter Impro

- Animations Enfants

- Buvette et cuisine du monde

Sur les 2 jours

- Village associatif et marché artisanal pour changer le monde

- Tombola : performance artistique

- Défi collectif des Milles Grues