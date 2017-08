Fête à Malans ce samedi 5 et dimanche 6 août 2017 pour la 40 ème !

Tout a commencé pour le Comité des fêtes en 1977, où trois amis Jules, François et Jeannot, ont donné quelques francs de leur poche pour constituer un capital de départ et organiser la fête du village. Saint-Etienne, le saint patron du village, se célèbre le 26 décembre. Impossible de faire la fête en cette période hivernale, elle aurait duré beaucoup trop longtemps, il a donc été convenu qu’elle ait lieu le 1er week-end d’août.

Quelques perches de sapins avec des bâches pour constituer la première buvette, La Marchandeau (une foraine ambulante) avec son tourniquet et ses colifichets pour divertir les enfants sans oublier une poignée de volontaires… et l’effervescence a pris. Aujourd’hui ce n’est pas moins d’une quarantaine d’habitants et amis qui ont rejoint l’association dans le même esprit des plus anciens, à savoir cette volonté de faire plaisir aux gens et partager de bons moments ensemble.

La fête à Malans est avant tout une fête familiale. Le manège et le maquillage sont gratuits tout le weekend pour le plus grand plaisir des enfants. La pêche aux canards, le tourniquet, le tir à la carabine sont à retrouver comme chaque année. Le samedi soir, dès 20 heures, Guy Vigouroux, de l’association « Sauf le respect que je vous dois », reprendra des grands classiques de la chanson française : Brassens, Ferrat, Brel, Renaud…, choisis par le public.

La soirée se poursuivra avec un bal animé par le Zazier, très attendu par les plus jeunes.

Le dimanche, après un apéritif musical, des jeux intervillages sur piscine sont organisés pour les adultes, avec une montée impossible comme les émissions «Intervilles». En soirée, Pierre-Alain Krummenacher, célèbre accordéoniste, vous fera valser sur les plus beaux airs d’accordéon puis le Zazier reprendra les platines jusqu’au bout de la nuit. Des repas seront servis sous chapiteau tout le week-end, ainsi que la spécialité culinaire locale, le très apprécié Malandrin. Le stand du « rince gosier » sera là pour vous désaltérer ainsi que le stand de crêpes pour les plus gourmands. L’entrée est gratuite et la fête promet d’être belle…

www.malanscity.fr