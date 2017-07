Chaque été, 40 000 animaux sont abandonnés

L’été, la période de tous les abandons



Durant l’été, les agents autoroutiers sont particulièrement confrontés à ce phénomène et sont sensibles aux abandons (certains d’entre eux n’hésitent pas à recueillir eux-mêmes temporairement des animaux trouvés). APRR a souhaité faire passer un message fort sous forme d’un film afin d’éveiller les consciences par le biais des réseaux sociaux.



Les réseaux sociaux, vecteurs de solidarité.



Pour garder un effet de « révélation », la diffusion d'un film est fait en deux épisodes et est accompagné par le hashtag #APRRcontrelabandon sur Facebook et Twitter.

A chaque partage de la vidéo, APRR reversera 1 euro à la SPA 1 Pour ce premier partenariat avec la SPA, l’objectif d’APRR est d’obtenir 20 000 partages de la vidéo pour permettre de sensibiliser et d’aider la SPA de nourrir et soigner 200 animaux recueillis pendant 3 mois. Il s’agit à la fois de contribuer concrètement à la cause de la lutte à l’abandon d’animaux tout autant que de sensibiliser les automobilistes à cette cause.



Les salariés d’APRR se mobilisent également



Des salariés APRR nommés « gilets rouges » seront présents sur certaines aires du réseau pendant l’été afin de conseiller l’ensemble des automobilistes sur comment bien vivre en vacances avec son animal de compagnie. APRR rappelle également qu’un animal abandonné sur une aire peut se retrouver sur les voies circulées de l’autoroute et représenter un danger pour lui et pour les automobilistes. Il faut donc faire preuve d’une grande vigilance.