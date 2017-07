La société Gurtner de Pontarlier fête ses 110 ans

Dans les années 60, Gurtner fait évoluer son activité vers un nouveau marché porteur : l e marché du gaz.



La société Cléré – spécialisée dans les équipements en gaz naturel - sera rachetée en 2005 pour permettre à Gurtner de proposer une gamme complète de produits à ses clients.



Depuis sa création, Gurtner mise sur le Made In France et la qualité qui en découle. La majeure partie des produits Gurtner sont conçus et fabriqués à Pontarlier.

Malgré une clientèle encore principalement composée de professionnels nationaux, Gurtner a su depuis quelques années évoluer et exporte aujourd’hui ses produits à travers le monde. Pour rester au plus près de ses clients, l’entreprise est présente sur de nombreux salons et toujours à l’écoute du marché, ce qui lui permet de renouveler sa gamme de produits, comme par exemple avec le développement du PLT IZINOX®



Historiquement reconnue pour ses produits moteurs tels que les fameux « carburateurs Gurtner », la société a su évoluer et est de nos jours l’un des principaux acteurs du marché de la distribution chauffage sanitaire, avec la particularité d’être LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS à proposer des produits pour tous les types de gaz (gaz naturel, butane, propane).

www.gurtner-equipement-gaz.fr

