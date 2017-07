LA FELINE en concert gratuit ce vendredi 28 juillet, Cour du Palais Granvelle à Besançon

Découvrir la musique de La Féline, c’est découvrir celle qui l’incarne ; une personnalité à part dans le monde de la pop « à la française ».

Depuis ses débuts sur la scène pop indépendante, elle s’est tracé un chemin bien à elle, entre deux mondes, celui de la musique, celui des textes. Salués par tous, son écriture, sa présence et son charisme ne laissent pas indifférents.

Avec une musique encore en évolution, chaque fois plus aboutie, se retrouve dans le nouvel album, qui, après le poignant Adieu l'enfance, se nomme Triomphe (paru en janvier).

On a connu l’artiste avec son set solo déclinant toutes ses chansons dans une version intimiste et rock : c'est en groupe qu'elle jouera cette fois, avec toute la puissance requise pour ce nouveau disque ambitieux. Dans ces nouvelles chansons, la voix de La Féline nous emmène sur des territoires très peu balisés avec un succès certain. www.lafelinemusic.com