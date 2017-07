ILL RIVER en concert le 26 juillet à Champagnole, gagnez vos places

Dans l'ambiance de la jungle urbaine, ou alors, dans le calme des montagnes des Appalaches, Cary T Brown, Américain du Kentucky, nous emmène en voyage sur son continent d'outre atlantique.

Chant : Cary T. Brown

Guitare eléctrique : Stéphane Bonacci

Batterie : Jérôme Spieldenner

Basse : Jérôme Wolf

Guitare accoustique : Aurélien Troesch

Orgues et piano : Manu Boch

« L’un des plus chouettes premiers albums qui me soient tombés entre les esgourdes depuis perpète... Un vocaliste expressif, doublé d’un parolier réellement inspiré (entre Ian Hunter et Jackson Browne), des guitares et des riffs immédiatement accrocheurs, une rythmique souple mais néanmoins aux aguets (façon Black Crowes), et un claviériste en embuscade. »

- Patrick Dallongeville Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder