Fermeture de la Côte de Morre (RD 571) du 24 au 28 juillet 2017

Du lundi 24 juillet à 9h au vendredi 28 juillet à 16h, le Département du Doubs réalisera les travaux d'entretien annuel de la Côte de Morre, entre la Porte Taillée et l'échangeur du Trou au Loup. A ces travaux récurrents s’ajouteront cette année des travaux pour sécuriser la porte Taillée.

Description des travaux

Opération mobilisant de nombreux agents de la collectivité départementale, ces travaux porteront sur le fauchage et l'élagage des abords de la route et le nettoyage des dispositifs routiers.

En complément de cet entretien, une opération de nettoyage et de réparation des ouvrages de protection de falaise (OPF) au niveau de la porte Taillée (montant 9 000 € - Entreprise ROC Aménagement du Russey) sera également réalisée. Pendant la durée des travaux, cette section de route sera fermée, de jour comme de nuit et une déviation par la RN 57, voie des Mercureaux, sera mise en place. Compte tenu de l’intervention au niveau de la porte Taillée et contrairement aux années précédentes, le chemin de la Malate et celui des 3 Châtels seront également fermés et inaccessibles depuis le Faubourg Rivotte.

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information routier du Département www.inforoute25.fr