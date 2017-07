Le 30 juin 2017, Mutualité Française Doubs et Mutualité Française Territoire de Belfort ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle union mutualiste, baptisée Mutualité Française Comtoise...

Avec désormais 1 400 salariés et 46 sites, ce nouvel ensemble va permettre de conforter l’offre mutualiste sur l’ensemble du territoire franc-comtois. Comme l’indique Thomas JOUANNET, président de la nouvelle entité, cette fusion « assure l’avenir de nos services de soins et d’accompagnement ; elle permet de pérenniser et d’envisager le développement de nos activités. »