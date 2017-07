TOUR DE FRANCE 2017 : « VIVONS VÉLO POUR L’INSTITUT PASTEUR » le 8 juillet À DOLE

Le 8 juillet, AG2R LA MONDIALE invite le grand public à pédaler pour la bonne cause à l’occasion du passage du Tour de France à Dole, ville de naissance de Louis Pasteur...

Sponsor de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE depuis 20 ans et partenaire officiel du Tour de France depuis 15 ans, AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale en France, organise une nouvelle fois cette année l’opération solidaire « VIVONS VÉLO pour l’Institut Pasteur » qui fait étape à Dole :

- le samedi 8 juillet, dans l’espace itinérant AG2R LA MONDIALE aux couleurs de l’équipe cycliste, situé près du village de départ de la Grande Boucle.

1km = 1 € pour l’Institut Pasteur

Chaque kilomètre parcouru pendant le Tour de France augmentera la cagnotte pour soutenir la recherche de l’Institut Pasteur contre les maladies neurodégénératives. Tout le monde peut participer à VIVONS VÉLO pour l’Institut Pasteur. En famille, en solo, entre amis, fan de cyclisme ou simplement pour participer à une action solidaire !

Une expérience de réalité virtuelle à vélo

AG2R LA MONDIALE invite également petits et grands à voir le vélo autrement dans son espace itinérant. Après avoir enfilé un casque de réalité virtuelle, chacun pourra opter pour le parcours de son choix : une balade au grand air à la découverte de beaux paysages ou un parcours sportif à VTT pour plus de sensations. Et pour que le réalisme soit complet, il suffira de prendre place sur le vélo de ville ou le VTT prévus à cet effet.