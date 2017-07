SAISON ESTIVALE A la Maison de la Vache qui rit à Lons le Saunier

Les défis des soirées atmosphères : pique-nique géant et animations surprises





Jeudis 13/07 & 3/08

Le plus beau costume ! Créez un costume en emballage.



Jeudis 20/07 & 10/08

1,2,3 pliez !

Découvrez l’art du pliage. Plusieurs défis rythmeront la soirée : le plus bel origami, le plus petit, le plus rapide…



Jeudis 27/07 & 17/08

VQR quizz !

Le temps d’une soirée devenez incollable sur l’histoire de la célèbre vache rouge !

Le quizz sera rythmé par des épreuves : dessin, photo, et défi ! Ton équipe sera-t-elle la première à faire retentir le buzzer ?

MENU PIQUE-NIQUE

Panier adulte pour 2 personnes à 22 euros :

• 1 terrine + ficelle de pain

• 2 bocaux – type salade de riz ou d’épeautre…

• 2 Vache qui rit

• 2 desserts – pâtisserie type cake ou tarte



Panier enfant, à 8 euros :

• 1 bocal de pâtes sauce Vache qui rit

• 1 portion de Vache qui rit et des apéricubes

• 1 dessert – pâtisserie type cake ou tarte

Carafe d’eau à disposition