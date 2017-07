Brocante dimanche 9 juillet à Micropolis Besançon

Mais aussi... Une façon de consommer à la fois durable et astucieuse en « seconde main » ! Pour les aficionados du vintage, du rétro, et même pour des budgets raisonnables en fouillant un peu. Venir aux brocantes, c’est : se laisser séduire par ce milieu sans pareil, où la gouaille et le marchandage vont bon train. Le but étant d’acheter ce qui a déjà vécu, faire de l’« upcycling », grande tendance du recyclage des matériaux et/ou objets pour en fabriquer de nouveaux, ou simplement de les « lifter » ! En pleine ère des vide-greniers, qui certes, proposent des objets à moindre prix, petit rappel sur la différence avec les brocantes. De quoi rassurer les chineurs.

La brocante, c’est le commerce d’objets usagés, en général, de moyenne valeur. Il faut savoir que le brocanteur est un professionnel, un commerçant, inscrit au Registre du Commerce. Il doit donc pouvoir vous fournir les mêmes garanties que les antiquaires, quant à la nature et la qualité de la marchandise vendue par exemple. Soumis à des charges et taxes, les prix pratiqués sont liés à la valeur de l’objet initialement et précédemment acheté auprès de propriétaires, chinés au fil des brocantes ou débarras,... Le vide-greniers, lui, est un rassemblement (occasionnel) de particuliers qui vendent les objets dont ils ne se servent plus. On peut tous participer : il suffit de s’inscrire et payer un emplacement à l’association qui l’organise.

L’idée pour nous ? Rendre accessible le marché des brocantes, partager le goût des objets anciens ou vintage, et insuffler quelques idées aux visiteurs pour leur donner une seconde vie, tout en personnalisant son intérieur ! Venez donc dès maintenant dénicher le cadeau d'exception et introuvable ailleurs, dans un large choix de marchandises. Le choix est vaste pour qui sait fouiller dans ces allées incroyables ;-)

