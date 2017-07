« Nouvelle plateforme d’achats locaux responsables en Bourgogne-Franche-Comté »

Il permet à tout acheteur de connaître les offres de services et de prestations (restauration, entretien espaces verts, recyclage, réparation, mise à disposition de personnel, etc) diverses et variées des structures d’insertion par l’activité économique sur la région Bourgogne- Franche-Comté. C’est un outil de diffusion d’information sur les marchés clausés, les achats responsables et l’insertion par l’activité économique.

Lors des Assises Régionales de la Commande publique qui se sont déroulées le 27 juin à la Maison de l'innovation de Dijon, la CRESS BFC et le Pradie étaient présents afin de lancer officiellement la plateforme puissance-pro.fr à de nombreux acheteurs.

Que vous soyez une entreprise, une collectivité, un particulier, cette plateforme est accessible à tous et vous aidera dans vos achats !

Venez visiter le site puissance-pro.fr, pour développer l’économie locale tout en agissant en faveur de l’emploi durable !