LANCEMENT DE LA 6ÈME ÉDITION DU PRIX NATIONAL DE LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR L’AGROBIODIVERSITÉ ANIMALE

Soutenu par le laboratoire Ceva Santé Animale, co-fondateur du prix, et un mécène individuel, ce concours bénéficie également du haut patronage du ministère de l’Agriculture.

Ce prix récompense des actions originales de préservation et de valorisation de races animales agricoles françaises domestiques à faibles effectifs* représentatives d’un patrimoine génétique.

* bovins, caprins, porcins, équidés, volailles et autres animaux de basse-cour, chiens de travail.

Les critères de sélection sont centrés autour de trois axes majeurs :

- la valorisation économique du projet,

- la dimension patrimoniale et socio-environnementale du projet sur un territoire donné,

- et les actions de sensibilisation et de communication mises en œuvre autour d’une race à préserver.

2. COMMENT PARTICIPER ?

Il suffit de télécharger le dossier de candidature dès à présent sur le site de la Fondation du patrimoine, à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/prix-agro. Les dossiers de candidature doivent être retournés par mail avant le 1er décembre 2017 à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

3. POURQUOI CE PRIX ?

Nos races locales françaises constituent un véritable patrimoine vivant, nécessaire à la biodiversité génétique et précieux pour s’adapter au changement climatique, à la raréfaction des ressources fourragères ainsi qu’à la multiplication des maladies vectorielles. Pourtant, ce patrimoine est non seulement fragile mais également menacé : 80% des races locales de notre pays (bovin, ovin, caprin, porc, cheval, âne, poule dinde, oie, canard) sont, en effet, menacées d’être perdues pour l’agriculture . Conscients de ces enjeux, la Fondation du patrimoine et le laboratoire Ceva Santé Animale ont créé en 2012 le PRIX NATIONAL DE LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR L’AGROBIODIVERSITÉ ANIMALE.

Dans le cadre de ses missions, la Fondation du patrimoine développe des actions en faveur du patrimoine naturel pour la valorisation de la biodiversité et la réhabilitation des espaces naturels sensibles. Pour la Fondation du patrimoine, la biodiversité domestique est aujourd’hui un des vecteurs essentiels d’union entre l’homme et son environnement. Parce que ce monde domestique a été façonné par lui et a vécu depuis toujours à ses côtés, il est devenu une part indissociable de notre patrimoine culturel commun. C’est souvent autour de ce patrimoine domestique que s’est édifié le bâti que l’on connaît aujourd’hui dans nos espaces ruraux. Mais à la différence du patrimoine bâti qui peut souvent être reconstruit à l’identique, une race animale délaissée finit irrémédiablement par disparaître, et avec elle ses aptitudes génétiques, souvent précieuses en terme de robustesse et d’adaptation à des milieux naturels spécifiques. En cinq ans, ce concours a déjà permis de découvrir plus de 170 initiatives menées sur l’ensemble de nos régions et de récompenser 16 d’entre elles. Ce prix a su donner une impulsion à des projets à la fois personnels et professionnels. Tous uniques, car le fruit d’une aventure humaine et liés à des races animales locales, ces projets ont en commun la notion de solidarité et la recherche de solutions économiques durables en respectant les territoires, les races animales et les hommes impliqués.

4. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Le concours, gratuit, est ouvert à toute personne physique élevant des races à faibles effectifs, et à toute personne morale publique ou privée résidant en France : groupements agricoles, conservatoires régionaux des races, syndicats et associations à but non lucratif,... qui portent et soutiennent des actions originales de valorisation du patrimoine animal domestique à vocation agricole.

Le jury délibèrera à partir des critères suivants :

- valeur économique du projet

- dimension patrimoniale et socio-environnementale du projet sur un territoire donné ;

- actions de sensibilisation et/ou communication autour d’une race à préserver.

Infos pratiques :

FONDATION DU PATRIMOINE

23/25 rue Charles Fourier – 75013 Paris

Chargée de développement, prix et concours : Clémence Huline

Tél. : 01 53 67 75 92

Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Retrouvez tous nos projets sur notre site : www.fondation-patrimoine.org

CEVA SANTÉ ANIMALE

10, avenue de la Ballastière – 33500 Libourne

Tél. : 05 57 55 40 40

Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Site : www.ceva.com/fr

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Hôtel de Villeroy – 78 bis, rue de Varenne – 75007 PARIS

Service de presse

Tél : 01 49 55 60 11

Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Site : www.agriculture.gouv.fr