54ième Course de Côte les 8 et 9 juillet à Vuillafans / Echevannes

Les 4.800 mètres du tracé de la Course de Côte de Vuillafans – Echevannes sont unanimement appréciés par les pilotes qui sont impatients d’en découdre sur cette 8ème manche du Championnat de France de la Montagne les 8 et 9 juillet prochain...

8ème manche du Championnat de France 2017, les 8 et 9 juillet, à 33 km de Besançon (Doubs), 54ème édition, 16ème édition VHC, organisée par l’ASA Séquanie

Longueur : 4.800 mètres - Dénivellation : 268 mètres - Pente moyenne : 9%

Déroulement : Vendredi 7 juillet – Vérifications administratives et techniques

Samedi 8 juillet - Essais libres à partir de 8h00, suivi de deux montées d’essais chronométrés.

Dimanche 9 juillet – 3 Montées de Course à partir de 8h30.

Championnat Sport

Le parcours de l’épreuve franc-comtoise ne tolère aucune improvisation. Technique lorsqu’il s’agit d’aborder les quatre épingles qui jalonnent le tracé, il est également particulièrement rapide sur des portions où de longues courbes sont abordées à hautes vitesses. Le talent, l’expérience et la pugnacité sont des atouts indispensables lorsque l’on a comme ambition de s’imposer.

La victoire de Geoffrey Schatz lors de la dernière confrontation disputée à Marchampt en Beaujolais a eu pour effet de relancer le Championnat. Le jeune Bourguignon, qui pour la première fois disposait d’une Norma à moteur 4 litres, a réduit l’écart qui le sépare du leader de la discipline, Sébastien Petit.

Ce succès en terre beaujolaise pourrait en appeler d’autres, et il est clair de Geoffrey Schatz mettra tout en œuvre pour rééditer sa performance à Vuillafans. Le duel avec Sébastien Petit s’annonce d’autant plus acharné que, celui qui jusqu’alors restait invaincu cette saison, fera tout pour renouer avec la victoire. Deuxième lors des dernières éditions de Vuillafans, le pilote du Team Petit CroisiEurope ne visera rien d’autre que la première marche du podium.

Mais le duel attendu pourrait bien tourner en un trio, tant les motivations de Cyrille Frantz sont grandes sur cette épreuve. Au volant de la troisième Norma à moteur 4 litres, l’ambulancier d’Ornans joue là à domicile, ce qui ne manquera pas de décupler sa légendaire combativité.

Du côté des CN/3, il faudra suivre les prestations de David Meillon qui, sixième il y a deux ans sur cette épreuve, enchaine depuis le début de cette saison les excellents résultats. Lors de la dernière édition, c’est également à la sixième place que l’on retrouvait son principal rival, Benjamin Vielmi. On devrait donc assister à une nouvelle passe d’armes entre la Norma de Meillon et l’Osella de Vielmi. Mais il faudra également compter sur Martine Hubert, la quadruple Championne de France ne cache pas qu’elle a retrouvé un regain de forme, et si elle vise avant tout un succès parmi les féminines, elle a prouvé par le passé qu’elle pouvait rivaliser avec ses adversaires masculins.

La dernière édition avait vu les pilotes étrangers se mettre en valeur en CN/2. Le Belge Corentin Starck s’était en effet imposé devant son compatriote Emmanuel Gonay, alors que le Suisse Jean-Jacques Maitre complétait le podium. Mais avec un plateau composé cette année de près d’une vingtaine de concurrents engagés en CN/2, aller chercher le podium ne sera pas chose aisé.

Reste à savoir si l’expérience de David Guillaumard, Serge Thomas, Olivier Augusto, Jean-Jacques Maitre, Emmanuel Arbant ou Manuel Mangold sera un réel avantage. Ou devra-t-on plutôt parier sur la fougue des jeunes talents que sont Corentin Starck, Maxime Cotleur, Maxime Basset ? La Britannique Charlie Martin créera-t-elle une nouvelle fois la surprise ? Bruno Berton sera-t-il en mesure de faire briller sa Ligier ? Jean-Jacques Louvet poursuivra-t-il la progression entamé depuis le début de saison ? De nombreuses questions qui trouveront réponses dimanche soir à l’heure de faire les comptes.

La lutte en F3 s’annonce tout autant disputée. La catégorie compte un nombre impressionnant de valeurs sûres, parmi lesquelles celui qui l’an dernier avait terminé deuxième des F3, Billy Ritchen. Troisième en 2016, Marcel Sapin ira chercher un nouveau podium dans la catégorie. Mais pour cela il devra cravacher face au Vice-champion de France 2013, Alban Thomas, ou à son frère Raynald, quatrième ici-même l’an dernier.

Les prestations de Ludovic Cholley et de son père Patrick seront également à suivre en F3, tout comme celles des nombreuses féminines qui évoluent dans la catégorie et qui ont démontré récemment qu’elles pouvaient légitimement prétendre au podium. Parmi elles, on retrouvera Cécile Cante, Sarah Louvet, Emeline Bréda ou Sandrine Labrosse.

Vainqueur en Formule Renault à Marchampt en Beaujolais, Kévin Petit aura à cœur de poursuivre sur sa lancée et tentera d’accrocher une nouvelle victoire. Il retrouvera face à lui Daniel Huguel, mais également des pilotes talentueux qui, s’ils ne sont pas inscrits au Championnat, n’en reste pas moins des adversaires de taille. Le jeune pilote du Team Petit CroisiEurope tentera également de contrer la Formule Renault A au volant de laquelle évolue l’expérimenté Didier Chaumont.

Jérôme Collias sera le seul pilote du Championnat engagé en CM sur cette épreuve. Mais si le Breton veut imposer son BRC, il devra venir à bout des TracKing du jeune Nicolas Dumond ou de Gilles Depierre.

Au volant de sa Martini MK 62, Pierre Mayeur sera également de la partie, et aura comme principal objectif de marquer des points au Challenge Open dans lequel il figure. Un Challenge que mène actuellement Thierry Bertin (Dallara PB 08), qui évolue là à domicile, et qui fera tout pour accentuer son avance.

Championnat Production

La principale interrogation, concernant le plateau en Production de cette Course de Côte de Vuillafans est de savoir si Pierre Courroye sera en capacité de présenter au départ une McLaren MP4 12C remise à neuf. A l’issue de la Course de Côte de Marchampt, la belle anglaise laissait entrevoir les stigmates d’une sortie de route, et il semblait clair qu’un passage par le garage s’avérait indispensable.

Au volant d’une McLaren parfaitement régénérée, Pierre Courroye se présentera comme l’homme à battre. Vainqueur des six dernières manches du Championnat, il en occupe la tête et ne compte pas la laisser à l’un de ses adversaires.

Des adversaires parmi lesquels on compte les frères Schmitter. Christian tout d’abord qui, vainqueur de la première manche de la saison, attend impatiemment de s’adjuger un nouveau succès avec sa Porsche 997 GT3 R. Philippe, ensuite, le Vice-champion de France, dont la Lamborghini Gallardo est pour le moment privée de victoire cette saison.

Au fil des épreuves, Nicolas Werver fait progresser sa Porsche 997 GT2, et le sextuple Champion de France mise beaucoup sur cette seconde partie de saison pour retrouver la plus haute marche du podium.

D’autres Porschistes pourraient bien s’illustrer sur l’épreuve franc-comtoise. En premier lieu le Suisse Frédéric Neff (996 Cup), toujours particulièrement en verve lors de ses dernières participations. Il faudra suivre également la 997 Cup d’Anthony Dubois qui améliore ses chronos au fil des épreuves.

Si sa BMW M3 E92 semble défavorisée face à une armada d’autos plus performantes, Yannick Poinsignon a pour atouts sa combativité et un talent incontestable. Deux éléments dont il faut tenir compte. A l’issue de la Course de Côte de Marchampt, où il s’élançait pour la première fois au volant de sa Volvo TC10 S60, Pierre Beal affichait un large sourire, rassuré sur le potentiel de sa nouvelle arme. Un potentiel qu’il va tenter d’exploiter au maximum jusqu’à la fin de la saison.

Dans la petite classe, le GTTS/1, les trois Mitjet de Jérémy Avellaneda, Jean-Michel Lestienne et Daniel Demare seront de la partie et ne manqueront pas d’assurer le spectacle. Mais ne nous y trompons pas, faire le show ne sera pas leur priorité, le combat entre eux s’annonce une nouvelle fois âprement disputé.

Les concurrents engagés en GT de Série auront pour objectif de suivre le rythme imprimé par la Porsche 997 GT3 de Dominique Vuillaume, la référence dans la catégorie. Parmi ses adversaires, on retrouvera la BMW Z3 M d’un Jean-Marc Tissot qui n’a pas pour habitude de s’avouer vaincu par avance.

Le Groupe A ne devrait pas échapper à une Supercopa. Reste à savoir qui de Francis Dosières, Rémi Bernard, Jérôme Janny ou Sébastien Dupont sera le mieux placé dimanche soir. Les pilotes des Seat Léon devront toutefois se méfier d’un Fabrice Marchal, qui au volant de sa BMW M3 pourrait bien contrarier les pilotes des véloces espagnoles.

Vainqueur l’an dernier en Groupe N sur cette épreuve de Vuillafans – Echevannes, Antoine Uny tentera d’imposer un nouvelle fois sa BMW M3 face à la Renault Mégane RS du multiple vainqueur de la catégorie, Pascal Cat, et face à la M3 du vétéran du Championnat, Louis Granjon.

La lutte pour la victoire en FC devrait tourner en un duel entre la Simca CG Turbo de Christophe Poinsignon et la Renault 5 Turbo de Didier Deniset. Du côté du F2000, Jean Turnel (Peugeot 306) se présentera une nouvelle fois en favori et sera opposé à la Volkswagen Golf GTI de Michael Gley et aux Clio de Brice Pierrat et Christian Boullenger.

Championnat VHC

La 16ème Course de Côte VHC de Vuillafans – Echevannes accueillera près d’une quarantaine de concurrents. De quoi satisfaire pleinement les passionnés de Véhicules Historiques de Compétition, qui ne manquent pas de suivre les anciennes sur les manches du Championnat de France de la Montagne.

Des passionnés qui ne pourront qu’apprécier l’imposante BMW 635 de Charly Cauchois, engagée en Groupe A. En Groupe 1 on retrouve la petite Mini de l’Allemande Ute Jene face à l’énorme Chrysler Hemicuda de Jean Debaude.

Le Groupe 2 est nettement plus fourni avec la présence de la Championne de France, Viviane Bonnardel (Volkswagen Scirocco), de Daniel Louis (Opel Commodore), ou encore des BMW de Christian Riehl et de son fils Nicolas.

Le Groupe 3 verra s’opposer les Porsche de Jacques Uttewiller et de René Michon à l’Alfa Romeo de François Murschel. Le Groupe 4 fera une nouvelle fois la part belle aux Alpine avec la participation de Philippe Brebant, Claude Provost et Bernard Duret. On retrouvera au sein de ce Groupe 4 la Lotus Elan d’André Tissot et la Porsche 911 de Roger Guelpa.

Gabriel Lejeune se retrouve une nouvelle fois seul dans un Groupe 5 où ne figure que sa Jidé Original. Du côté du Groupe 6/7 il faudra suivre notamment la Tiga SC de Pierre Groppi et la Marcadier de Pascal Ferretti.

De magnifiques monoplaces animeront le Groupe 8/9 puisqu’on y retrouve la Van Diemen RF 82 de Jean-Marc Debeaune, l’Axone de Jacky Bonnot et les Martini MK de Roger-Serge Toupence et de Marc Poix.

Contact : ASA Séquanie : 8 route d’Epinal – 25480 Ecole Valentin

Contacts : Philippe PROST : Tél : 03.81.80.54.29 / - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Site web : asa-sequanie.fr