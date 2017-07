L’Absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle en exposition jusqu'au 5 novembre

Le Musée municipal valorise un élément phare du patrimoine industriel et gastronomique pontissalien en consacrant une exposition à la thématique de l’absinthe, et plus particulièrement à la toute première distillerie installée à Pontarlier. Répartie dans trois salles, l’exposition « L’absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle » retrace la formidable histoire de l’entreprise Pernod Fils depuis l’arrivée en France de son fondateur Henri-Louis Pernod en 1805 jusqu’à l’interdiction de l’absinthe en 1915...

Issues des collections du musée et de nombreux prêts, environ 150 œuvres constituent l’exposition et révèlent des pans entièrement inédits de l’histoire de la distillerie Pernod Fils.

[ Une industrie à la pointe ] Le premier espace d’exposition, invitation à la découverte, propose de visiter l’entreprise pour découvrir ses installations et les processus de fabrication de l’absinthe. Grâce à l’utilisation de l’électricité et de machines à la pointe de la technologie, les quantités d’absinthe produites augmentent sans cesse. Seul l’incendie survenu en 1901 freine un temps la cadence de production. L’usine renaît de ses cendres selon des principes de reconstruction innovants et résistants au feu. La production repart alors de plus belle.

[ Une marque de renom ] L’absinthe Pernod Fils, conditionnée dans des fûts et bouteilles de différentes contenances, est expédiée en France et dans le monde. Le « Pernod », qui devient synonyme de qualité, connait un succès fulgurant. Dès lors, la marque attise les convoitises de maisons concurrentes qui cherchent à profiter de son nom, voire, à contrefaire ses produits.

[ Une condition ouvrière avantageuse] Un tel succès n’aurait pas été possible sans personnel. Une part importante de l’exposition est donc consacrée à sa présentation à travers les traits de son directeur technique ; Arthur Borel. L’occasion d’aborder les conditions ouvrières et les avantages sociaux accordés par l’entreprise à ses employés.

Autour de l’exposition, programme d’animations :

Des conférences et des rencontres

Mercredi 5 juillet à 18h : « Rencontre avec... Daniel Lonchampt », conférence sur la vie ouvrière à Pontarlier au temps de l’entreprise Pernod.

Mercredi 23 août à 18h : « Rencontre avec... Les Fils d’Emile Pernot ».

Des visites guidées

Dimanche 30 juillet à 17h et à 18h : Visites guidées de l’exposition temporaire « L’absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle ». Dans le cadre de la Fête de l’absinthe.

Samedi 26 août à 15h : Visite guidée de l’exposition temporaire « L’absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle ».

Un atelier pour les enfants de 7 à 12 ans

Dimanche 30 juillet, de 14h à 16h : Mercredi de l’Histoire : « Atelier maquette de l’usine

Pernod Fils de Pontarlier ». Dans le cadre de la Fête de l’absinthe.

A venir

Entre septembre et novembre : Des animations valoriseront l’exposition, notamment à l’occasion des Absinthiades.

A l’accueil et dans les salles d’exposition du musée

• Des jeux pour les enfants à partir de 5 ans

• Une salle de documentation avec différents ouvrages sur la thématique de l’exposition à disposition des visiteurs

Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Weekend et jours fériés : 14h à 18h

Fermé le mardi.

Tarifs : 4 €, réduit 2 €

Exposition gratuite (-26 ans, pendant les vacances scolaires de la zone A.)

Toutes les animations sont gratuites.

Renseignements : 03 81 38 82 16

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. www.ville-pontarlier.fr