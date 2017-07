Évaluez votre niveau d’addiction au portable !

Par ailleurs, l’association a constaté que certains automobilistes effectuaient différentes manoeuvres simultanément. Autrement dit 9 sur 10 utilisent leur smartphone au volant comme dans la vie courante.

Sur près de 20 000 observations, 7% des conducteurs ont été vus au téléphone alors que leur véhicule était en mouvement, un taux qui double (13%) à l’arrêt (feu rouge, bouchons, Stop…). Ces chiffres contrastent avec les résultats des enquêtes publiées

par la Sécurité routière jusqu’en 2012, qui montraient que 2% des conducteurs utilisaient leur téléphone en conduisant en ville.

Alors qu’une majorité de Français (57%) est incapable de passer une heure sans consulter son téléphone et que 9 sur 10 avouent prendre leur téléphone lorsqu’ils se sentent seuls, l’association se mobilise. Elle lance une campagne de sensibilisation pour rappeler que sur la route nous ne sommes jamais seuls ! Un film de 30 secondes diffusé dans un premier temps sur les réseaux sociaux, puis à la télévision met en évidence les situations de dépendance au smartphone et l’impossibilité de s’en détacher y compris quand les conditions deviennent dangereuses… Que l’on soit automobiliste, motard, cycliste ou piéton, le site jamaisseulsurlaroute.fr propose des conseils pour « décrocher » lorsque l’on est sur la route ou dans la rue, et un test pour évaluer son niveau d’addiction !