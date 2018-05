Hervé PERTON sera en dédicace mardi 29 mai à la bibliothèque d’Amancey

Un livre sur l’histoire du plateau d’Amancey

17 communes passées au crible ! C’est le pari historique qu’a relevé Hervé Perton. Bien qu’il vive désormais en Vendée, l’auteur bisontin n’en est pas à son coup d’essai littéraire : romans, nouvelles, ouvrages juridiques et humoristiques. Il publie son 16e livre...

Le faire-part de naissance est officiellement paru et l’événement enregistré à la Bibliothèque Nationale... Une monographie sur l’histoire du plateau d’Amancey vient de naître ! Après 3 ans de gestation, le « bébé » pèse 500 grammes, contient 275 pages et mesure 21 centimètres…

Le plateau d’Amancey autrefois n’est autre que le petit frère du livre Le plateau de Montrond autrefois, paru avec un certain succès local en 2014.

« L’histoire locale est beaucoup plus riche qu’on ne le pense », commente Hervé Perton.

« J’aime fouiller le patrimoine de nos villages, car le passé nous dévoile toujours une partie de notre présent, voire de notre avenir. Il nous permet de comprendre beaucoup de choses ! ».

Pour la réalisation de cet ouvrage, l’auteur a effectué d’importantes recherches documentaires et un épuisant travail de synthèse. Il a ainsi épluché une pile de livres équivalente à sa propre taille (1,75 m) ! « Indispensable pour m’imprégner du contexte historique et en extraire les faits les plus épiques » précise-t-il. « Grâce à des appuis de passionnés résidant sur le plateau, j’ai avancé plus vite que prévu. J’aborde l’histoire des prêtres réfractaires, les épidémies, le tacot, les légendes du pays, les notables oubliés, les parachutages de 1944, les châteaux, les églises et de croustillantes anecdotes ! »

