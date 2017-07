Fête de l’absinthe et randonnée dimanche 30 juillet

La randonnée et la fête de l’absinthe prennent de la hauteur et s’installent au sommet de la montagne du Larmont, au Gounefay, le dimanche 30 juillet de 11h à 18h...

Venez fêter cette plante emblématique de notre territoire, le temps d’une journée sportive et festive. Un programme revisité avec une randonnée, et à l’arrivée, un village de l’absinthe ouvert à tous. Que vous soyez randonneur ou simple visiteur vous pourrez profiter du village de l’absinthe avec ses animations, ses dégustations d’absinthes locales et ventes de produits dérivés.

Village de l’absinthe

• Dégustation d’absinthe / Dégustation proposée durant la manifestation par les distilleries locales Aymonier, Bourgeois, Marguet-Champreux, Grand, Guy et les Fils d’Emile Pernot. 2 € verre collector « Fête de l’absinthe ».

• Ventes / Publications et objets de collections produits par les Amis du Musée de Pontarlier, produits des distilleries locales, verres, affiches, lithographies, glaces, gâteaux à l’absinthe...

• Animations gratuites grand public

- Spectacle « Vous avez dit absinthe ? » avec Théâtre Le philépat

- Spectacle musical avec Ariolica

- Spectacle de danse 1900 du Quadrille du Val d’Amour

- Orgue de barbarie

- Expositions “L’Absinthe vue par la presse locale” par les Archives municipales “L’Absinthe” présentation originale de la plante.

Concours photo 2016 : “Pontarlier et moi”

- Espace d’informations de l’Office de Tourisme et de la Route de l’Absinthe

À noter : Animations gratuites au Musée de Pontarlier

- Atelier maquette de l’usine Pernod fils de Pontarlier pour enfants de 7 à 12 ans de 14h à 16h.

- Visites guidées de l’exposition temporaire « Absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle » à 17h et 18h - Tout public Navettes gratuites depuis la Gare de Pontarlier, Gymnase du Larmont, L’Arcan



Contact / Renseignements :

Direction de la Communication et des Relations Publiques

03 81 38 82 48 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Plus d’infos : www.ville-pontarlier.fr

Randonnée de l’absinthe

14 km / 350m+ / difficulté : moyen

Partez à la découverte de paysages majestueux et laissezvous surprendre par la Fée Verte, qui vous envoûtera par ses apparitions féériques au coeur du Haut-Doubs forestier.

Tarif 12 €. Inclus :

- Animations musicales, théâtrales et féériques

- Pauses gourmandes

- Au Gounefay : Le village de l’absinthe, ses dégustations et ses animations

- Aller et retour en navettes

Payant : petite restauration possible à l’arrivée au Gounefay proposée par le restaurant « Les Papillons / L’Auberge du larmont »

Renseignements et inscriptions :

Office de tourisme de Pontarlier 03 81 46 48 33

www.pontarlier.org - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.