17ième Festival de la Paille à Métabief les 28 et 29 juillet

Toujours aussi éclectique, le festival propose une programmation variée pour vous faire découvrir les nouveaux talents régionaux, mais aussi permettre à tous de vivre un moment unique avec les artistes internationaux qui font une halte à Métabief pour l’occasion.

Le cashless passe par le préchargement Depuis 2015, la carte « Gold Master Paille » et les crédits « Papayous » permettent de payer ses consommations sur tous les stands du festival, évitant ainsi tout transfert de monnaie sur le site.

Astuce : Préchargez votre Gold Master Paille en ligne pour éviter les files d’attente aux caisses, et mettez autant d’argent que vous le souhaitez pour profiter pleinement du festival ! Si vous n’avez pas utilisé la totalité de votre argent à la fin du festival, pas de panique, le remboursement peut également se faire en ligne après le festival. Toutes les infos sur www.festivalpaille.fr Venir au festival grâce aux navettes Cette année, l’organisation vous propose de venir en bus depuis les villes aux alentours (Besançon, Pontarlier, Lons-le-Saunier, Champagnole, Dole et Poligny). Les tarifs sont accessibles à tous pour profiter pleinement de votre week-end à Métabief.

PROGRAMME :

Vendredi 28 juillet

18h15 : MARION ROCH

19h00 : RADIO ELVIS

20h00 : POCKETFULL OF FUNK

20h45 : LP (1)

LP de son vrai nom Laura Pergolizzi, est une auteure compositrice de génie américaine. La chanteuse avait déjà publié 3 albums avant de conquérir les classements internationaux avec son tube « Lost On You », véritable raz de marée mondial et l’un des plus gros tubes de la fin d’année 2016 en France.

21h45 : PIH POH

22h45 : DUB INC (2)

00h00 : JABBERWOCKY

00h45 : DJ PFEEL & GREEM

01H45 : SORG

Samedi 30 juillet

18h15 : ALMANAK

19h00 : GEORGIO

La révélation du rap français poussée par Fauve et Nekfeu est en passe de devenir un artiste incontournable de la scène musicale hexagonale. Il flirte avec des influences qui vont du jazz au rock anglais en passant par le funk ou la pop.

20h00 : DIRECTOR’S CUT

20h45 : L.E.J

22h00 : JACK SIMARD

22h45 : MATMATAH

00h00 : KHYNN

00h45 : NAIVE NEW BEATERS (3)

02h00 : FALKOR



Ouverture des portes à 17h

1 SOIR : 31 € en prévente / 35 € au guichet

2 JOURS (PASS) : 44 € en prévente / 50 € au guichet

AVIS AUX CAMPEURS : L’accès au camping nécessitera une réservation gratuite mais obligatoire, à faire en ligne au moment de votre achat de billet.

Renseignements sur www.festivalpaille.fr ou 03 84 25 24 77