Trait’stival les 5 et 6 août 2017 à Villers-sous-Chalamont

C’est à cette occasion que la compagnie Jéhol présentera son tout nouveau spectacle « Kozach’ballet ». De nombreuses autres animations sont prévues à l’occasion de ces journées portes ouvertes : un marché paysan et artisan, un concours d’attelage, une exposition de matériels en traction animale et des balades en calèche qui réjouiront petits et grands.

Programme

• Nouveau spectacle de la compagnie Jehol Kozach’Ballet (samedi 20h30 et dimanche 11h)

• Concours de débardage

• Concours d’utilisation (jeunes chevaux de trait)

• Épreuves ludiques

• Balades en attelage ouvertes au public

• Animations pour les enfants

• Visite de la ferme

• Repas avec des produits locaux (midi et soir)

• Exposition de matériels en traction animale

• Marché paysan et artisan

Un univers fantastique qui plonge petits et grands dans un monde de risques et de légèreté, d’instruments classiques (violoncelle, contrebasse) et de musique rock. Ce ballet mythique nous emmène d’un opéra aux plaines des batailles cosaques. Kozach’Ballet mêle les disciplines du spectacle équestre avec les arts du cirque tel que l’aérien ou l’acrobatie au sol. Un spectacle à partager en famille.

Réservations spectacle et repas : 06 86 42 86 79 et jehol.spectacles