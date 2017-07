Art et Artisanat les 29 et 30 juillet à Ornans

Animations gratuites au Parc de la Visitation

Zone A : Fabrication de Comté à l’ancienne par les élèves de l’ENIL de Mamirolle.

Zone B : Structure gonflable, démonstration de sangles pour entourage de fromages, ping-pong, présence de l’association des tourneurs sur bois de Franche Comté, Repar’acteurs.

Zone C : Poterie, maquillage par l’association AYOTLI de Trépot, Le Souvenir français, Balades en poneys.

Zone D : Atelier de peinture et sculpture (ouvert à tous) par l’Institut Courbet.

Sur tout le site : Animations musicales.

Animations gastronomiques

Zone A : • Le restaurant le Chavot à Ornans proposera sur place : salades et assiettes repas, grillades, paninis, sandwichs, tartes maison et gaufres. Le dimanche, il propose une paëlla poulet merguez.

• Christian PERRAD, artisan boulanger à ORNANS, vendra sur place ses pains et pâtisseries.

Animations culturelles

• Le dimanche à 11h : la Municipalité, Anim’Ornans et ACC’OR remettront les prix de la CRÉATIVITÉ, de la PRÉSENTATION, COUP DE COEUR et de la FIDÉLITÉ.

• Découverte du Musée du Costume et des Traditions Comtoises à la Chapelle de la Visitation de 14h à 18h (tarif unique réduit).

Animations au centre-ville

• Boutique-galerie artisanale de Métiers d’Art en Franche-Comté installée Galerie du Bord de Loue.

• Ateliers des artisans du Pôle des métiers d’art d’Ornans ouverts tout l’été et sur rendez-vous.

• Visite de l’église St-Laurent de 14h à 18h avec grande expo pour les 500 ans du cardinal Granvelle.

• Médiathèque la Passerelle ouverte samedi de 9h à 14h : Exposition « La bibliothèque des Granvelle, reliures et manuscrits » dans le cadre du 500e anniversaire de Granvelle.

• Exposition par Annick BELPOIS, Verrières de l’hôtel de ville.

• Exposition d’été au Musée Gustave Courbet «Histoires d’ateliers De Courbet à Soulages » du 1er juillet au 16 octobre, co-organisée par le musée Courbet et le musée d’Orsay.

• Fête des peintres et sculpteurs place des Isles Basses dès 10h.

• Concert « Niglo Baxtalo » au Café des Arts le samedi.

• Le Labo-Telier : Ateliers d’Art-Thérapie et de créations artistiques, par les arts plastiques. Ouvert de 10h à 19h. Lieu d’exposition : 27 rue Eugène Cusenier

Navette gratuite en calèche de 14h à 19h / Buvette et restauration sur le site de la Visitation