Ils peignent l’été…

L’association Peintres et Sculpteurs d’Ornans et sa Région (PSOR) prend à nouveau ses quartiers Salle des Îles Basses, jusqu’au 27 juillet...

Nous retrouverons les incontournables : les ponts traversant les cours d’eau franccomtois, les massives fermes perdues au-dessus des collines, mais aussi des créations singulières par le sujet et les techniques. Le tout représenté par des touches colorées variées, des aplats vifs, des nuances aquarellées mais aussi des bronzes pour la sculpture. Venez donc faire le plein de couleur en empruntant la passerelle qui mène à la très symbolique place Courbet !

Cette place, les membres de l’association l’aiment pour ses ombrages et son cadre bucolique pour y exposer et peindre lors des Journées Art et Artisanat des 29 et 30 juillet. Deux journées conviviales où promeneurs et touristes peuvent admirer les oeuvres avant de rejoindre le coeur de la manifestation au Parc de la Visitation. Un cadre doré autour de cette scène champêtre et l’on est absorbé dans un tableau de Courbet !